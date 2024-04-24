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بالصور.. لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز بكأس إفريقيا والتأهل لمونديال الكرة الطائرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل لاعبو فريق الأهلي للكرة الطائرة عقب الفوز على مولودية بو سالم التونسي، وحصد لقب كأس إفريقيا.

وفاز الأهلي بنتيجة 3-0، حيث انتهى الشوط الأول بانتصار الأحمر 25-21، وواصل الأهلي التألق والفوز في الشوط الثاني 25-17، ليحصد اللقب والشوط الثالث 25-18.

ليحصد المارد الأحمر بطولة إفريقيا لأندية الكرة الطائرة للمرة الـ 16 في تاريخه.

وبهذا الفوز تأهل المارد الأحمر لمونديال الأندية للكرة الطائرة 2024، التي تقام في الهند بالفترة من 10 ديسمبر إلى 15 من نفس الشهر بمشاركة 10 أندية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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