الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تشهد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، عددا من اللقاء القوية، حيث يواجه ليفربول نظيره إيفرتون، وبيراميدز ضد البنك الأهلي.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة المنافسة على الدوري الإنجليزي عندما يواجه إيفرتون، بينما يريد بيراميدز تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالفوز على البنك الأهلي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون ضد بورنموث - 8.45 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد شيفيلد - 9 مساء - beIN SPORTS 2

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال - 9 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد إنبي - 4 عصرا - on time sports

بيراميدز ضد البنك الأهلي - 7 مساء - on time sports

إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يوكوهاما ضد أولسان - 12 ظهرا - beIN SPORTS AFC

إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

فيورنتينا ضد أتالانتا - 9 مساء - SSC

الدوري الفرنسي

باريس ضد لوريان - 7 مساء - beIN SPORTS 4

مارسيليا ضد نيس - 9 مساء - beIN SPORTS 6

موناكو ضد ليل - 9 مساء - beIN SPORTS 5