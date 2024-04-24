الامارات | الأهداف المبكرة سلاح شباب الأهلي.. والجزيرة «لغز محيّر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برزت ثمانية مشاهد فنية مثيرة خلال مباريات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي أقيمت خلالها ست مباريات، وغاب عنها الوصل (المتصدر) والعين (الثالث)، لانشغال الأخير بمواجهته أمام الهلال السعودي، أمس في الرياض في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاهد الثمانية على النحو التالي:

سلاح «فرسان دبي»

بتسجيله هدفين خلال الشوط الأول من مواجهته أمام اتحاد كلباء، أصبح شباب الأهلي أكثر الفرق تسجيلاً في الحصة الأولى، بالتساوي مع العين، بتسجيل كل طرف 23 هدفاً، وهو ما ظل يشكل سلاحاً للفريقين في انتصاراتهما في الموسم الحالي، علماً بأن «فرسان دبي» سجلوا ثمانية أهداف خلال الشوط الأول في آخر خمس مباريات متتالية.

فرحة خريبين منقوصة

بينما يسير مهاجم الوحدة، عمر خريبين، بخطى ثابتة نحو الانفراد بصدارة الهدافين، بتسجيله أربعة من آخر خمسة أهداف أحرزها «العنابي»، فإن فرحته غير مكتملة، بسبب خسارة الفريق في آخر جولتين (صفر-1) أمام اتحاد كلباء، و(1-2) في مواجهة عجمان، ما قد يتسبب في خروج الفريق من دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة آسيوياً.

الجزيرة لا يفوز

شكل الجزيرة لغزاً مُحيّراً في الموسم الحالي، إذ إنه فشل في الانتصار للمباراة السابعة على التوالي، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ «فخر أبوظبي»، ويعود آخر انتصار للفريق إلى 23 ديسمبر 2023، حينما تخطى حتا (3-1)، لكن من وقتها يمر الفريق بحالة من عدم الاتزان (3 تعادلات و4 خسائر).

الجولة تُصبغ بالأحمر

أشهر قضاة الملاعب خلال مواجهات الجولة، أربع بطاقات حمراء، وكانت جميعها مؤثرة في نتائج اللقاءات، بداية من طرد لاعب الإمارات أحمد عيسى في مواجهة انتهت بالتعادل (1-1)، والنقص العددي في صفوف الوحدة، عقب طرد الثنائي روبين فيليب وآلان ماركيز، ما تسبب في الخسارة (1-2) أمام عجمان، إلى جانب إكمال اتحاد كلباء مباراته أمام شباب الأهلي بـ10 لاعبين، بعد خروج سالم راشد، ليشكل ذلك نقطة تحول بتقدم «النمور» بهدف نظيف إلى خسارة (1-4)، علماً بأن كلباء أكثر الفرق حصولاً على بطاقات حمراء في الموسم الحالي بسبع بطاقات.

عجمان متخصص بملعب الوحدة

كتب عجمان بانتصاره خارج ملعبه (2-1) على حساب الوحدة تاريخاً جديداً له، إذ إنها المرة الأولى في تاريخ مشاركات «البركان» بدوري المحترفين، التي ينجح فيها بتحقيق الانتصار على «العنابي» في استاد الوحدة في مباراتين متتاليتين، وكان «البرتقالي» قد فاز في الموسم الماضي في أبوظبي (1-صفر)، وكرر الانتصار (2-1).

شرودر ينهي عقدة البطائح

فك النصر، بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، عقدة عدم الفوز على البطائح في الدوري، وقاده لانتصار ثمين (3-1)، وعلى مدار المواجهات الثلاث الماضية لم يتذوق «العميد» طعم الفرحة (خسارتان وتعادل واحد)، لكن بقيادة شرودر فإن الفريق كتب سطراً جديداً في مواجهاته أمام البطائح.

لا شباك نظيفة

اهتزت شباك جميع الفرق خلال الجولة الحالية، وهو ما لم يحدث منذ الجولة الـ12 التي أقيمت في 23 ديسمبر الماضي، وسجل اللاعبون 19 هدفاً، وكانت النتيجة الأكبر في مباراة شباب الأهلي، الذي اكتسح ضيفه اتحاد كلباء (4-1)، بينما شهدت مواجهة الشارقة وضيفه الجزيرة أقل عدد من الأهداف، بعد تعادل الفريقين (1-1).

بني ياس يتراجع بسرعة

في الوقت الذي تضاعف فيه الأندية من جهودها خلال الثلث الأخير من الموسم، فإن بني ياس تراجع بسرعة من المنطقة الدافئة، ليجد نفسه قريباً من دوامة الهبوط، إذ تفصله تسع نقاط عن فريق الإمارات صاحب المركز قبل الأخير (10 نقاط)، ومنذ بداية 2024 اكتفى «السماوي» بانتصار وحيد فقط، خلال ستة لقاءات.