الامارات | العين يطفئ ضوء الهلال.. «زعيم واحد» في نهائي الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية خلال ثماني سنوات، على الرغم من خسارته أمام الهلال السعودي 1-2 إياباً، أمس في الرياض، مستفيداً من فوزه ذهاباً على أرضه 4-2.

وقدم لاعبو العين ملحمة كروية، إذ استبسلوا أمام الهلال وجمهوره، كما تغلبوا على ظروف المباراة التي تمثلت في استقبال شباكهم لهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، إضافة إلى إصابة اللاعب إيريك جورجينس، الذي كان قد سجل هدف التعادل وغادر بعدها اضطرارياً.‏

وأثبت لاعبو «الزعيم» أنهم على قدر التحدي ولم يتأثروا بصخب جماهير أصحاب الأرض، الذين احتشدوا بالآلاف في المدرجات، كما لم يخشوا الأسماء العالمية الرنانة في صفوف الفريق السعودي.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، استقبلت شباك العين هدفاً مبكراً في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، بعد مخالفة كان قد ارتكبها المدافع كوامي أوتوي، واحتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو «الفار»، نفذها اللاعب روبين نيفيز بنجاح.

واستفاق لاعبو العين من الصدمة سريعاً واستعادوا اتزانهم، ونجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12، بعد جملة فنية وصلت معها الكرة إلى يحيى نادر، داخل منطقة الجزاء، مررها لزميله إيريك جورجينس، الذي وضعها بطريقة رائعة في شباك ياسين بونو.

ومع مرور الوقت تراجع «الزعيم» قليلاً وسط صحوة من جانب الهلال، الذي شن هجمات خطرة على مرمى الحارس خالد عيسى، لكنها انتهت بين أقدام مدافعي العين، فيما ذهبت البقية لخارج الملعب، ليدخل الطرفان استراحة بين الشوطين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانطلق الشوط الثاني بتراجع عيناوي للمناطق الخلفية كان مكلفاً لأنه منح أصحاب الأرض فرصة السيطرة على مجريات اللقاء، ووضع لاعبي العين تحت الضغط، ما تسبب في استقبال الشباك لهدف هلالي بواسطة سالم الدوسري في الدقيقة 51، بتسديدة أرضية مرت بين مدافعي «البنفسجي» وسكنت الشباك.

ورغم المحاولات المستميتة من أصحاب الأرض، إلا أنها لم تكن كافية للتعديل، ليتأهل العين إلى النهائي القاري بمجموع المباراتين 5-4.

3 طائرات نقلت «العيناوية»

حملت ثلاث طائرات أقلعت من مطار العين الدولي مئات الجماهير الإماراتية إلى الرياض التي وقفت خلف «الزعيم» في مواجهة الهلال، وذلك بناءً على توجيهات سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين.

العين يترقب المتأهل من لقاء أولسان ويوكوهاما

ينتظر العين الفريق الصاعد من لقاء نصف نهائي شرق آسيا، الذي يجمع بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني الساعة الثانية ظهر اليوم، وكان الفريق الكوري قد فاز ذهاباً في ملعبه بهدف نظيف.

وكان الاتحاد الآسيوي قد حدّد موعد ذهاب المباراة النهائية في 11 مايو المقبل في شرق القارة في ملعب المتأهل من لقاء أولسان ويوكوهاما، بينما تُقام مباراة الإياب (الحسم) في غرب القارة في 25 مايو على استاد هزاع بن زايد. وتبدو فرصة نادي العين في حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2003 قوية، بعد الأداء الباهر الذي قدمه أمام الهلال السعودي في نصف النهائي، ومن قبله مواطنه النصر المدججين بالنجوم.