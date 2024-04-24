العين يقصي الهلال ويبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة بتأريخه



تأهل العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم الخسارة 2-1 أمام مضيفه الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء، ليتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.



وتغلب العين 4-2 على الهلال يوم الأربعاء الماضي في مباراة الذهاب، ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.



ويلتقي العين في النهائي مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما مارينوس الياباني التي تقام غدا الأربعاء.



افتتح الهلال التسجيل سريعا بعد 4 دقائق عبر روبن نيفيز من ركلة جزاء.





لكن إيريك مينديز أدرك التعادل للعين في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وتقدم سالم الدوسري للهلال مجددا بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، مستغلا كرة ارتدت من دفاع العين، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وصمد لاعبو العين أمام محاولات الهلال للتسجيل، ليتأهل الفريق الإماراتي للنهائي.



(رويترز)