مانشستر سيتي يهنئ العين الإماراتي بالصعود لنهائي أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي نادي العين الإماراتي تهنئة من نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تأهله إلى دور نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الهلال السعودي.

واستطاع فريق العين الإماراتي أن يتأهل إلى دور نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة الهلال السعودي.

وفاز العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على الهلال برباعية مقابل هدفين، ثم خسر في الإياب بهدفين مقابل هدف، إلا أنه تأهل بمجموع اللقائين.



ونشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “تهانينا لنادي العين الإماراتي على التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا”.

مانشستر سيتي

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

ينتظر العين الإماراتي، الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس ضد أولسان، لمواجهته في نهائي دوري أبطال آسيا.



ويلتقي فريق يوكوهاما مارينوس ضد أولسان، ظهر اليوم الأربعاء، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة ذهاب نهائي البطولة يوم 11 مايو المقبل، خارج ديار الفريق الإماراتي، بينما سيستضيف لقاء الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.