نتائج مباريات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تصوير - علاء أحمد

شهدت مباريات دور الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والسيدات منافسات قوية من قبل اللاعبين استعداداً للتأهل للنصف النهائي.

واستطاع اللاعبان المصريان علي فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً التأهل الى الدور النصف نهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء.

وفي السيدات فازت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً من مصر واللاعبة تيني جليس المصنفة التاسعة عالمياً من بلجيكا وحجزا أماكنهم للدور نصف النهائي.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

تفوق اللاعب المصري علي فرج المصنف الأول عالميا على نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف السابع عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9/ 11-6/ 11-6.

وكما فاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً من مصر على اللاعب ديجو الياس المصنف الثالث عالمياً من بيرو بثلاث اشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6/ 11-4/ 11-5.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة التاسعة عالمياً على اللاعبة المصرية سلمى هاني المصنفة الثانية عشر عالمياً بعد مباراة قوية بثلاث اشوط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالأتي: 11-8 /11-0 /7-11 / 10-12 / 11-5.

وفازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً على اللاعبة روان العربي المصنفة العاشرة عالمياً من مصر بثلاث اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:11-7 /11-6 /11-7.