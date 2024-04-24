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الامارات | منتخب هوكي الجليد يحقق فوزه الثاني في كأس العالم

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بلغراد - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد، أول من أمس، فوزه الثاني توالياً في كأس العالم المستوى الثاني (A)، على حساب منتخب آيسلندا بنتيجة (7-2) في الجولة الثانية من البطولة التي تحتضنها صربيا من 21 إلى 27 الجاري بالعاصمة بلغراد.

وخيّم التعادل (1-1) على الشوط الأول، بينما تفوق منتخبنا في الشوط الثاني (6-1)، وحضر التعادل سلباً في الشوط الثالث.

وتنتظر المنتخب مواجهة ثالثة اليوم أمام نظيره الكرواتي ضمن الجولة الثالثة.

وأشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، هامل القبيسي، بنتائج المنتخب في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، وقال: إن «اللاعبين في مرحلة جديدة من التحدي أمام المنتخب الكرواتي اليوم، بطموح الفوز الثالث، وتأكيد التطوّر الذي حققته هذه في الدولة بفضل الاستراتيجية الطموحة، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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