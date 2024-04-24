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الامارات | أخبار سريعة..

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مدريد - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أداء بيلينغهام يثير إعجاب بولت

أشاد أسطورة ألعاب القوى الجامايكي، يوسين بولت، بالمستوى الرائع للإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط الإسباني، فيما تحدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليظهر له مدى سرعته في سباقات 100 متر عدواً.

والتقى بولت مع بيلينغهام على السجادة الحمراء قبل حفل توزيع جوائز «لوريوس» العالمية في العاصمة الإسبانية، مدريد، أول من أمس، حيث فاز بيلينغهام بجائزة أفضل موهبة واكتشاف في العالم لهذا العام.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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