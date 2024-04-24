تعليق ناري من جيسوس عقب توديع دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي عدم رضاه على وداع الزعيم بطولة دوري أبطال آسيا.

ودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي على يد العين الإماراتي.

نجح العين في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على الهلال بنتيجة 4-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



قال جيسوس في تصريحات عقب المباراة: “”أشعر بحزن شديد لعدم وصولنا للنهائي، كنا نستحق نعتذر لكل جماهيرنا”

وتابع: “لاعبو فريقي كلهم حزينين بعد الخروج، قلت لهم ارفعوا رؤوسكم وافتخروا بأنفسكم وفريقكم وبكل ما قدمتموه”.

وواصل: “كنا نستحق ضربة جزاء واضحة وصريحة في الدقيقة 46 بعد لمسة يد على لاعب العين وعدم استدعاء الفار لحكم الساحة كان قرارًا غريبًا”.