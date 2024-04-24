قرار مصيري من كاف لـ الاهلي

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الاهلي، ينتظر قرار مصيري من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

حيث هناك احتمالية تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب 2025 إلى 2026.

وكتب الصحفي الأفريقي ميكي جونيور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” : «اقترب الاتجاد الأفريقي لكرة القدم من تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب إلى يناير 2026 بدلاً من 2025″.

وكانت قد أشارت بعض التقارير في الآونة الآخيرة أن الاتحاد المغربي يرغب في إقامة بطولة أمم أفريقيا في فصل الصيف مما سيتعارض هذا التوقيت مع بطولة كأس العالم للأندية الذي سيشارك فيه الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتابعت التقارير أن الاتحاد المغربي رفض إقامة كأس الأمم الأفريقية في شتاء 2025 لذلك من المرجح إقامتها في شتاء 2026.

يذكر إنه كانت قد تعارضت بطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة الماضية مع بطولة كأس العالم للأندية، وتسبب ذلك في غياب نجوم المارد الأحمر الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في البطولة.