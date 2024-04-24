أوباما مطلوب في بيراميدز بالانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - تبحث إدارة نادي بيراميدز إمكانية ضم النجم يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك وذلك ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحاته عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: " يوسف أوباما من اللاعبين المطلوبين في نادي بيراميدز، خصوصا في ظل تأجيل تجديد عقده، مع وجود أكثر من لاعب في مركزه داخل الزمالك حاليا ".

وأضاف: "خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق الذي أصبح أزمة كبيرة بسبب الغرامة المفروضة لصالحه، طلب الحصول على "فلوسه كاش"، ويرفض تقسيط الأموال حتى الآن رغم المفاوضات التي يجريها معه عمرو أدهم عضو المجلس".

بيراميدز يقترب من ضم محمد صبحي مجانا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي بيراميدز يقترب من التوقيع مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بناديي الزمالك، مجانًا في الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صبحي يريد الاستمرار في الزمالك ولكنه يريد المشاركة بشكل أساسي، ويتفاوض مع بيراميدز ولكنه لم يوقع حتى الآن".