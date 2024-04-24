كولر يجهز وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني مارسيل كولر بشكل كبير على ثلاثي هجوم الأهلي أمام مازيمبي في المباراة المرتقبة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت في تصريحاته عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد أن مارسيل كولر يجهز الثلاثي بيرسي تاو و أحمد عبد القادر و وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي في لقاء الإياب.

وكان الأهلي قد نجح في فرض التعادل السلبي على مازيمبي بملعبه بالكونغو في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، ويحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء اليوم لحسم التأهل للنهائي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.