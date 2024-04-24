تعليق ساخر من النصر السعودي على وداع الهلال في دوري أبطال آسيا

سخر نادي النصر السعودي من نظيره الهلال بعد خروج فريقه الأول لكرة القدم من بطولة دوري أبطال آسيا بشكل رسمي.

وغادر فريق الهلال السعودي بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، من دور نصف النهائي بنتيجة 5-4 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وكتب النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: ” العيـن ” للتتويج متشوّقة الأحد .. سيـدات ‎#العالمي يتوّجن بالذهـب على ملعبنا الأول بارك ، بادرو بشراء تذاكركم”.

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واعتبرته جماهير كرة القدم في السعودية، أنه إشارة إلى خروج الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

ويلاقي الهلال نظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الفتح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة.