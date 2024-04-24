موعد مباراة الزمالك ودريمز القادمة في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على دريمز الغاني في المباراة المصيرية التي ستجمع بينهما على ملعب ملعب بابا يارا، بإياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

فريق الزمالك بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز سيدخل المباراة متأثرًا بنتيجة الذهاب والتي سقط فيها بفخ التعادل بالقاهرة أمام الفريق الغاني حيث انتهت المباراة بدون أهداف.

ويأمل الفارس الأبيض قلب الطاولة على الفريق الغاني في عقر داره وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائي من أراضي "البلاك ستارز".

على الجانب الأخر سيدخل فريق دريمز المباراة منتشيًا بالنتيجة الإيجابية التي خرج بها من مباراة الذهاب وفرضه التعادل على الفارس الأبيض في القاهرة، حيث سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل.

موعد مباراة الزمالك ودريمز والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

وستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.