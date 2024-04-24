التابعي عن مباراة الزمالك ودريمز: الأجواء ستكون صعبة في غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم نادي الزمالك السابق أن مباراة الفريق الأبيض المرتقبة أمام دريمز الغاني ستكون صعبة في إياب الكونفيدرالية.

وقال التابعي في تصريحات إعلامية: "الزمالك حال فوزه على دريمز الغاني وصعوده لنهائي الكونفدرالية سيرفع الروح المعنوية للجميع داخل النادي، واللاعبين لم تستغل الفرصة في لقاء الذهاب".

وأضاف: "الأجواء هناك ستكون صعبة في غانا، ومن الممكن وجود شيكابالا وزيزو بشكل أساسي في المباراة مع سيف الجزيري، ونسبة فوز الزمالك تصل لـ60%".

موعد مباراة الزمالك ودريمز في الكونفيدرالية:

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري على ملعب ملعب بابا يارا، بإياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.