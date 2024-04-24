انتخابات تونس.. مواجهة قريبة على كرسي الرئاسة

تفتح الهيئة العليا للانتخابات في تونس باب السباق انتخابات تونس الرئاسية مبكراً بالإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا الخريف. يأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الطموحات السياسية والتصريحات بالترشح من قبل عدد من الشخصيات السياسية البارزة.

معركة بين سعيّد والمعارضة

من المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة مواجهة حامية بين الرئيس قيس سعيّد وقوى المعارضة. تصاعدت حدة الخطاب السياسي بينهما مؤخرًا، مع اتهام الرئيس سعيّد بعض المرشحين بـ”الارتماء في أحضان الخارج”. فيما حذّرت المعارضة من خطورة تنظيم انتخابات بعيدة عن شروط المنافسة النزيهة.

شروط الترشح في انتخابات تونس الرئاسية

إلى جانب الإعلان عن موعد الانتخابات، ستحدد الهيئة شروط الترشح للرئاسة، بهدف إنهاء الجدل المثار حول إمكانية إدخال تعديلات على قانون الانتخابات من خلال إضافة شروط جديدة.

مرشحون انتخابات تونس

تم تسجيل نيّة 7 مرشحين حتى الآن للمشاركة في السباق الانتخابي الرئاسي، وهم:

ألفة الحامدي : الناشطة السياسية.

: الناشطة السياسية. لطفي المرايحي : السياسي.

: السياسي. منذر الزنايدي : الوزير الأسبق في نظام بن علي.

: الوزير الأسبق في نظام بن علي. نزار الشعري : رجل الأعمال والإعلامي.

: رجل الأعمال والإعلامي. الصافي سعيد : السياسي المستقل.

: السياسي المستقل. عبير موسي : زعيمة الحزب الدستوري الحر.

: زعيمة الحزب الدستوري الحر. عصام الشابي: الأمين العام للحزب الجمهوري.

ومن المثير للاهتمام أن الرئيس قيس سعيّد لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية، حيث أكد أن “موضوع الترشح ليس طموحاً له وهي مسألة لا تشغله حاليًا وستطرح في وقتها”. وفي حال قرر الترشح، فمن المتوقع أن لا يواجه أي تهديد جدي من المرشحين المنافسين، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يزال يتمتع بتأييد شعبي قوي.

ختامًا: مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، يتصاعد الحماس السياسي والترقب لمعرفة النتائج المقبلة التي ستحدد مسار البلاد في الفترة القادمة.