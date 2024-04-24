موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ليفربول ضيفًا على إيفرتون مساء اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب جوديسون بارك.

تعد مباراة اليوم مصيرية لفريق ليفربول الذي سيخوض اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل الريدز المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة حصدها من 33 مباراة بواقع 22 فوز و8 تعادلات و3 هزائم، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يحتل المركز الأول برصيد 77 نقطة.

على الجانب الأخر يبحث إيفرتون عن الفوز مستغلا تواجد المباراة على ملعبه، من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط والاقتراب من المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في جدول البريميرليج برصيد 30 نقطة، وتعرض الفريق لخصم 8 نقاط من رصيده هذا الموسم بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة، وستذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج.