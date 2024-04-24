موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر يونايتد لاستقبال ضيفه شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء على ملعبه أولد ترافورد في المباراة المؤجلة من الأسبوع 29 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم على أمل العودة لنغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الجولات الأربعة الأخيرة، والتي شهدت تعادله في 3 مباريات وخسارته في واحدة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

بينما يخوض فريق شيفيلد يونايتد المباراة متأثرًا بنتائجه السيئة التي حققها خلال مشواره بالدوري هذا الموسم، حيث يقبع الفريق في المركز الـ20 والأخير برصيد 16 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و7 تعادلات، بينما خسر في 23 مباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج هذا الموسم.