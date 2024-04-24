بطلات الجمباز الفني تحصدن 40 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - نادي الصيد المصري

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 11:43 ص 4/24/2024 11:43:23 AM

استطاعت لاعبات الجمباز الفنى بصيد الدقى احراز 40 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية تحت 9سنوات ، بواقع 23 ميداية ذهبية و 13 ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية ، وقد جاء حصام الميداليات كالتالى :



اللاعبه جوري هاني أسماعيل: فردي عام - حصان قفز

اللاعبه تيا إسماعيل : فردي عام - حصان قفز - بيم ارضي

اللاعبه زينب هشام فردي عام - حصان قفز - بيم ارضي

اللاعبه نادين احمد: فردي عام - حصان قفز

اللاعبه ليلي معتز : فردي عام - حصان قفز

اللاعبه ليلي عمر :فردي عام - حصان قفز

اللاعبه لينا عبدالله: فردي عام - حصان قفز -بيم ارضي

اللاعبه فيروز أسلام : فردي عام - حصان قفز

اللاعبه تاليا مازن : فردي عام - حصان قفز

اللاعبه ليلي جعفر : فردي عام - حصان قفز

اللاعبه هنا احمد مطر : فردي عام - حصان قفز

اللاعبه خديجه هشام : فردي عام - حصان قفز - بيم ارضي

اللاعبه ماسه معتز : فردي عام - حصان قفز

اللاعبه امنه ايهاب :فردي عام - حصان قفز

اللاعبه ندي وليد: فردي عام - حصان قفز

اللاعبه مليكه محمدحمدي : فردي عام - حصان قفز

اللاعبه مريم محند وحيد: فردي عام - حصان قفز

اللاعبه هانيا مجدي: حصان قفز

اللاعبه سيلين كريم: حصان قفز .



الجهاز الفني و الاداري:

عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز

روان حازم : المشرف علي الفريق

محمد المهدي: مدرب الفريق

أحمد الصاوي: مدرب الفريق

كنزي مصلحي: مدربه الفريق

تقي اكمل: مدربه الفريق

محمود سعيد: مدرب الفريق

عمر ايهاب: مدرب الفريق

أيمن سعيد: المدير الإداري

حسام علي: ادراى الفرق