جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، فيشهد مباريات بالدوري الانجليزي، والدوري المصري ودوري أيطال آسيا فنرصدها كالتالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة 4:30 مساءً - قناة Ontime sports 2
بيراميدز ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون ضد بورنموث - الساعة 8:45 مساءً.. beIN Sports HD 5.
مانشستر يونايتد ضد شيفلد يونايتد - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 2
كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 9 مساءً.. beIN Sports HD 3.
إيفرتون ضد ليفربول - الساعة 9 مساءا - beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأفريقي لكرة السلة
نادي بانجي ضد أهلي بنغازي - الساعة 5 مساءً
سيتي أويلرز ضد الأهلي المصري - الساعة 8 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
يوكوهاما مارينوس ضد أولسن هيونداي - الساعة 12 ظهرًا - قناة Bein Sports AFC
مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا
أتالانتا ضد فيورنتينا - الساعة 9 مساءً.. AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
موناكو ضد ليل - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.
لوريان ضد باريس سان جيرمان - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.
مارسيليا ضد نيس - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 6.
مباريات اليوم في كأس الجزائر
شباب بلوزداد x اتحاد العاصمة - 10:00 مساءً - Tv6.chababia
مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر
الريان ضد الأهلي القطري - الساعة 5:30 مساءً - قناة
العربي ضد المرخية - الساعة 5:30 مساءً
الشمال ضد السد القطري - الساعة 5:30 مساءً
معيدز ضد قطر - الساعة 5:30 مساءً
الوكرة ضد الغرافة - الساعة 5:30 مساءً
أم صلال ضد الدحيل - الساعة 5:30 مساءً