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جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، فيشهد مباريات بالدوري الانجليزي، والدوري المصري ودوري أيطال آسيا فنرصدها كالتالى:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات اليوم في الممتاز

طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة 4:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

 

بيراميدز ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الممتاز

وولفرهامبتون ضد بورنموث - الساعة 8:45 مساءً..  beIN Sports HD 5.

 

مانشستر يونايتد ضد شيفلد يونايتد - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 2

 

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 9 مساءً..  beIN Sports HD 3. 

 

إيفرتون ضد - الساعة 9 مساءا - beIN Sports HD 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأفريقي لكرة السلة 

نادي بانجي ضد أهلي بنغازي - الساعة 5 مساءً

 

سيتي أويلرز ضد الأهلي المصري - الساعة 8 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

يوكوهاما مارينوس ضد أولسن هيونداي - الساعة 12 ظهرًا - قناة Bein Sports AFC

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

أتالانتا ضد فيورنتينا - الساعة 9 مساءً.. AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو ضد ليل - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.

 

لوريان ضد باريس سان جيرمان - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.

 

مارسيليا ضد نيس - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 6. 

 

مباريات اليوم في كأس الجزائر

 

شباب بلوزداد x اتحاد العاصمة - 10:00 مساءً - Tv6.chababia

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر 

الريان ضد الأهلي القطري - الساعة 5:30 مساءً - قناة 

 

العربي ضد المرخية - الساعة 5:30 مساءً 

 

الشمال ضد السد القطري - الساعة 5:30 مساءً

 

معيدز ضد قطر - الساعة 5:30 مساءً 

 

الوكرة ضد الغرافة - الساعة 5:30 مساءً

 

أم صلال ضد الدحيل - الساعة 5:30 مساءً

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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