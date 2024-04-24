جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

أم صلال ضد الدحيل - الساعة 5:30 مساءً

الوكرة ضد الغرافة - الساعة 5:30 مساءً

معيدز ضد قطر - الساعة 5:30 مساءً

الشمال ضد السد القطري - الساعة 5:30 مساءً

العربي ضد المرخية - الساعة 5:30 مساءً

الريان ضد الأهلي القطري - الساعة 5:30 مساءً - قناة

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

مباريات اليوم في كأس الجزائر

مارسيليا ضد نيس - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 6.

لوريان ضد باريس سان جيرمان - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.

موناكو ضد ليل - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

أتالانتا ضد فيورنتينا - الساعة 9 مساءً.. AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

يوكوهاما مارينوس ضد أولسن هيونداي - الساعة 12 ظهرًا - قناة Bein Sports AFC

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

سيتي أويلرز ضد الأهلي المصري - الساعة 8 مساءً

نادي بانجي ضد أهلي بنغازي - الساعة 5 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأفريقي لكرة السلة

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 9 مساءً.. beIN Sports HD 3.

مانشستر يونايتد ضد شيفلد يونايتد - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون ضد بورنموث - الساعة 8:45 مساءً.. beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بيراميدز ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة 4:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، فيشهد مباريات بالدوري الانجليزي، والدوري المصري ودوري أيطال آسيا فنرصدها كالتالى:

محمد ايمن

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