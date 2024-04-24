الطلائع يصارع إنبي.. وبيراميدز يحاصر البنك الأهلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات الجولة 19 للدوري الممتاز بمواجهتين الأولى في الرابعة عصراً وتجمع بين طلائع الجيش وضيفه إنبي على ملعب (جهاز الرياضة العسكري) بالقاهرة كما يستضيف بيراميدز منافسه البنك الأهلي في السابعة مساءً على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة.

ويسعى بيراميدز لتعزيز صدارته التي يحتلها برصيد 32 نقطة مع مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، ويعتمد الفريق على أبرز لاعبيه إبراهيم عادل ورمضان صبحي ووليد الكرتي وفيستون مايلي ومصطفى فتحي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بقيادة مدربه طارق مصطفى في غياب الحارس محمد أبوجبل الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

قائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر .

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمود مرعي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي.

وفي المقابل، يحتل الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني المركز التاسع برصيد 24 نقطة بينما يحتل إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

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