الأهلي يفتح مرانه اليوم أمام وسائل الإعلام

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، فتح المران، المقرر له الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ‏التتش، سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، ويسبق ذلك في الرابعة والنصف إجراء لقاءات مع لاعبي الأهلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بـ«كاف».

ويواصل الفريق استعداده لمباراة مازيمبي المقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب ‏الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الثلاثاء، في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

وانتظم الشناوي، كابتن الفريق، في تدريبات الحراس، فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، إلى جانب تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، تعافي الرباعي وجاهزيتهم من الناحية الطبية، بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.

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