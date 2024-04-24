بوكيتينو : تشيلسي لا يستحق التأهل للبطولات الأوربية

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الأنجليزي ان فريقه لا يستحق التواجد في البطولات الأوربي في الموسم المقبل وذلك بعد هزيمة فريقه الساخقة امام الارسنال بخمسة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على الأمارات الخاص بنادي الارسنال .

هزيمة تشيلسي بخماسية نظيفة هي الأكبر للفريق الازرق منذ عام ٢٠١٩ ووضعت الفريق على بعد ثلاث نقاط من مانشيستر يونايتد صاحب المركز السابع في بطولة الدوري الأنجليزي قبل خمسة مباريات على نهاية المسابقة وهو ما قد يضع تشيلسي خارج المسابقات الأوربية للعام الثاني على التوالي .

وفي تصريحاته حول مواجهة الارسنال قال بوكيتينو : اعتقد اننا لك نبدأ المباراة على الوجه الامثل . استقبلنا هدف في الدقيقة الرابعة وبعدها لم ننجح في التعافي من آثار الهدف الذي اثر على معنويات لاعبينا كثيرا . دخلنا المباراة بعد ربع ساعة من بدايتها وخلال فترة ما بين الشوطين طالبت الاعبين بأن يكون وجودهم في الشوط الثاني بشكل اكثر حماس وأكثر حيوية لكن حدث العكس وكان الفريق في حالة سيئة للغاية .

وعن تواجد تشيلسي في المركز التاسع بعيدا عن المراكز المؤهلة للمشاركة الأوربية قال بوكيتينو : من الصعب الان الحديث عن المستقبل لأننا عقب المباراة كنا في حالة معنوية سيئة جدا . من الصعوبة للغاية الحديث الان عن أي أهداف مستقبلية .لو أردنا التنافس على مقعد أوربي فيجب ان يكون ادائنا في كل المباريات القادمة في منتهى القوة لطم لو استمر الأداء بصورة مباراة الارسنال فنحن لا نستحق التواجد اوربيا .

يذكر ان حال عدم تأهل تشيلسي للمنافسات الأوربية هذا الموسم فسيكون هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها البلوز في التواجد في البطولات الأوربية لموسمين متتاليين منذ منتصف التسعينات .