سباحة الصيد تواصل التألق فى بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة.. (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى اليوم الرابع من بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة لمراحل 15سنة وحتى العمومى ، والتى تقام بنادى سموحة خلال الفترة من 19 – 25 ابريل ، وقد أسفرت نتائج اليوم الرابع عن الاتى :
نتائج نادي الصيد في بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة
1. السباحة : فرح عمرو عبد المطلب ( مرحلة العمومى )
• السباق : 50م ظهر
• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية
2. السباحة : فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 19 سنة )
• السباق : 50م ظهر
• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية
3. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنة )
• السباق : 100م فراشة
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية
4. السباح : احمد محمد احمد علي ( مرحلة 18 سنة )
• السباق : 400م متنوع
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية
5. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 18 سنة )
• السباق : 800م حرة
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية
6. فريق الناشئين : فاز فريق الناشئين ( مرحلة 17 سنة ) وهم:
احمد تامر،عبد الرحمن عمرو،عمر محمد فتحي ، يحيى أحمد عبد الفتاح
السباق : 400م تتابع حرة
الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية
7. السباح : ادهم احمد محمد ( مرحلة 16 سنة )
• السباق : 400م متنوع
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية
8. السباح : سيف محمد محمود متولي ( مرحلة 16 سنة )
• السباق : 50م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية
9. السباحة : ايتن احمد المنزلاوى ( مرحلة 15 سنة )
• السباق : 800م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية