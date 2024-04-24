المقاولون 2005 يواصل إنتصاراته بالفوز على المحلة بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2005 انتصاراته بتحقيق الفوز السادس على التوالي على فريق بلدية المحلة بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

سجل أهداف المقاولون العرب، محمود الخطيب بيبو وأحمد مدحت وسعد عبد القادر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، ضمن منافسات بطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي.



يقود المقاولون العرب، المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) ومحمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.