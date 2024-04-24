موقف رباعي الزمالك من مباراة دريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف رباعي الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر ومحمد صبحي من مباراة الزمالك المقبلة ضد دريمز في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي نادي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في غانا في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد التعادل سلبيًا في مباراة الذهاب التي لعبت في القاهرة.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “انتهاء أزمة الثلاثي عمر جابر وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وأصبحوا جاهزين للمشاركة في مباراة دريمز المقبلة”.

وأضاف: “الثلاثي تعافوا من الإصابة بشكل نهائي وسيشاركوا في مباراة دريمز المقبلة، والزمالك بإمكانه الفوز في المباراة والتأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية”.

واختتم: “محمد صبحي من يعاني من تمزق في العضلة الضامة، وهو خارج حسابات جوميز في مباراة دريمز بالكونفيدرالية الإفريقية، ونتمنى له الشفاء والعودة مرة أخرى”.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة دريمز القادمة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.