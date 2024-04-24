هل يلحق زيزو بمباراة الزمالك ودريمز الغاني؟ بشرى سارة للأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة العودة أمام دريمز الغاني المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير بغانا.

وغاب أحمد سيد زيزو عن مواجهة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتعرض زيزو للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري لكرة القدم في كاحل القدم، ولم يستطيع استكمال المباراة.

وعلم موقع الخليج 365، أن أحمد سيد زيزو، سوف يتواجد ضمن قائمة الزمالك في مواجهة العودة أمام دريمز الغاني، بعدما فضل الجهاز الطبي عدم المجازفة وإشراكه في مباراة الذهاب أمس الأحد، من أجل تجهيزه بالشكل الكامل لمباراة العودة.

وأوضح المصدر، أن زيزو كان لديه رغبة كبيرة، في المشاركة خلال لقاء الذهاب، ولكن الجهاز الفني رفض التسرع في الدفع به، خاصة وأنه أجرى اختبار طبي، وضح عدم جاهزيته بشكل كامل، لذلك يتم تجهيزه للمباراة المقبلة.

وشارك أحمد سيد زيزو في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك أمس بشكل طبيعي، وأصبح جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة.