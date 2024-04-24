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"التجديد بشرطين".. مهيب عبد الهادي يكشف مصير علي معلول مع الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، مصير الظهير التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الأخير قدم عرضا له.

وقال مهيب عبر برنامجه "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "النادي الأهلي مصمم إن معلول يتقاضى ما يحصل عليه الآن وهو مليون و 200 ألف دولار، ويتم التجديد لمدة موسم واحد فقط".

وانضم علي معلول إلى النادي الأهلي في يوليو 2016، من الصفاقسي التونسي، وينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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