"المقامات محفوظة".. تصريح ناري من شوبير بشأن صراع حراسة مرمى الأهلي أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على صراع حراسة مرمى النادي الأهلي، قبل مواجهة مازيمبي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد عودة محمد الشناوي وشفائه من الإصابة.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي، بعد غد الجمعة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "عاوز اتكلم عن الصراع الكبير على حراسة مرمى النادي الأهلي، بعد عودة محمد الشناوي وتألق مصطفى شوبير، وبقول يا فرحتك يا كولر، عندك 4 حراس مميزين".

أضاف: "فرص اللعب بتيجي لما حد يتصاب مثلا، والشطارة انك لما تجيلك الفرصة تمسك فيها، ولكن المقامات محفوظة، لمحمد الشناوي حارس مصر العظيم، وفي نفس الوقت نفتخر بمصطفى شوبير، اللي تألق واستغل الفرصة".

وأتم تصريحاته: "الشناوي وشوبير، هيفضلوا يخبطوا في بعض وفي النهاية قرار المشاركة للجهاز الفني، وما يحدث في صالح النادي الأهلي، وهو أمر يسعد الجهاز الفني".

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