ليفربول يواجه إيفرتون.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 24-4-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على المستوى المحلي والعالمي.

ففي الدوري المصري، يواجه البنك الأهلي فريق بيراميدز على ملعب "الدفاع الجوي" في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر، بينما يخوض طلائع الجيش مواجهة قوية أمام إنبي.

ويحل ليفربول ضيفا على فريق إيفرتون، في إطار منافسات الجولة الـ29 المؤجلة، على ملعب "جوديسون بارك"، بينما يواجه مانشستر يونايتد فريق شيفيلد يونايتد، في الجولة ذاتها على ملعب "أولد ترافورد".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد إنبي، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

بيراميدز ضد البنك الأهلي، الساعة 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

الدوري الإنجليزي الممتاز

ولفرهامبتون ضد بورنموث، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 6 HD Croatia".

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إيفرتون ضد ليفربول، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

دوري أبطال آسيا

يوكوهاما مارينوس ضد أولسان هيونداي، الساعة 12 مساءً بتوقيت مصر، 1 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الدوري الفرنسي

لوريان ضد باريس سان جيرمان، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

أولمبيك مارسيليا ضد ستاد نيس، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

موناكو ضد ليل الفرنسي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

الدوري القطري

أم صلال ضد الدحيل، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات الكاس.

الشمال ضد السد، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات الكاس.

العربي ضد المرخية، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات الكاس.

الوكرة ضد الغرافة، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات الكاس.

الريان ضد الأهلي القطري، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات الكاس.

معيذر ضد نادي قطر، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات الكاس.

كأس تركيا

طرابزون سبور ضد فاتح قره جمرك، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

كأس إيطاليا

أتالانتا ضد فيورنتينا، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي ضد أويلرز الأوغندي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة النادي الأهلي.