لاعبة سيدات يد الأهلي: مواجهة الأندية الأنجولية هي الأقوى في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت آلاء صابر لاعبة فريق سيدات يد الأهلي جاهزية الفريق لمواجهة نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية أمام بترو أتلتيكو في المباراة المقرر إقامتها غدا على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

وأشارت آلاء إلى أن كل عناصر الفريق جاهزة لمواجهة بترو أتلتيكو في نصف النهائي، وأن الجميع تعاهد على بذل قصارى جهدهم لتحقيق تأهل تاريخي لنهائي البطولة.

وتابعت آلاء: مواجهة الأندية الأنجولية تعد هي الأقوى في البطولات الأفريقية، نظرا لخبراتهم الكبيرة في تلك البطولات، ولكننا قادرون على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

تدريبات بدنية وخططية لـ سيدات يد الأهلي استعدادًا للقاء بترو أتلتيكو

ويستأنف فريق سيدات يد الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء في صالة 1 بمجمع ميلود هدفي بمدينة وهران الرياضية وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد عادل المدير الفني.

وتخوض لاعبات الفريق فقرات بدنية وفنية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، استعدادا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز على فريق أبيدجان الإيفواري بنتيجة 28-16 في المباراة الني جمعتهما على صالة ميلود هدفي.

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