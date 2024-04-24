آرسنال يسعى لضم مهاجم بولونيا الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الميرور البريطانية ان نادي آرسنال دخل منافسة قوية لضم مهاجم فريق بولونيا الإيطالي جوشوا زيركيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الهولندي جوشوا زيركيزي - ٢٢ عاما - قد برز هذا الموسم مع فريق بولونيا الإيطالي الذي وضع قدما لتأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل وهو ما وضعه تحت منظار عدد من الاندية الأوربية الكبرى مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة الميرور ان نادي آرسنال دخل في مفاوضات مع بولونيا لضم زيركيزي بناء على طلب المدير الفني لـ آرسنال مايكل ارتيتا الذي يرغب في دعم هجوم المدفعجية من اجل الموسم المقبل .

وأضافت صحيفة الميرور : لن يكون الارسنال هو الفريق الوحيد الذي يرغب في ضم جوشوا زيركيزي حيث أن مانشيستر يونايتد و الميلان يرغبان ايضا في ضم المهاجم الهولندي الواعد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر ان جوشوا زيركيزي هو خريج أكاديمية يوهان كرويف في هولندا قبل ان ينتقل إلى بايرن ميونخ ومنه إلى بولونيا الإيطالي.