اموريم يتصدر المرشحين لخلافة ديفيد مويس في ويست هام

ياسر رشاد - القاهرة - بات البرتغالي روبن اموريم المدير الفني الحالي لفريق سبورتنج لشبونة هو المرشح الاول لتولى تدريب فريق ويستهام يونايتد خلفا للمدير الفني الحالي للهامرز ديفيد مويس الذي سيغادر مقعد المدير الفني لويستهام بنهاية الموسم الحالي .

وكان روبن اموريم الذي يتواجد اسمه ضمن قائمة المرشحين لقيادة عدد من الاندية الأوربية الكبرى قد بات بعيدا عن تدريب ليفربول الأنجليزي والذي تحول اهتمامه نحو المدير الفني الهولندي لفريق فينورد روتردام الهولندي أرين سلوت وبالتالي فهو اقترب من تدريب فريق غرب العاصمة البريطانية لندن .

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان روبن اموريم قد سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء الاثنين الماضي ليعقد جلسة محادثات مباشرة مع مسئولي نادي ويستهام يونايتد لبحث خطوات الفريق في الموسم المقبل ووضع خطة الانتقالات الصيفية القادمة والتفاوض على راتبه السنوى وجهازه الفني ثم عاد إلى لشبونة صباح الثلاثاء .

وأضافت الديلي ميل ان محادثات روبن اموريم مع ويستهام يونايتد كانت ناجحة وبات الرجل بنسبة كبيرة هو المدير الفني القادم لويستهام خاصة وان إدارة ويستهام عرضت عليه سداد الشرط الجزائي الموجود في تعاقده مع سبورتنج لشبونة والذي يبلغ ١٢.٥ مليون جنية استرليني إلى جانب راتب سنوي ضخم يفوق ما سبق وعرضه ليفربول عليه .