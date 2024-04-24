دي مينيزيس نجم العين الإماراتي يثير غضب جماهير الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - قام البرازيلي إريك دي مينيزيس نجم العين الإماراتي بإستفزاز جماهير الهلال السعودي بعد صعوده إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

صعود العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته من الهلال السعودي بهدفين لهدف التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في إياب نصف نهائي البطولة.

وأنتهت مباراة الذهاب بين الهلال والعين بإنتصار الأخير بنتيجة 4-2 على ستاد هزاع بن زايد في الأسبوع الماضي، ليتأهل الفريق الإماراتي إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين.

وسجل إريك هدف التعادل لصالح لعين لكنه خرج بعد ذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها لإثر تدخل سعود عبدالحميد لاعب الهلال.

وحرص اللاعب إريك على الاحتفال بالتأهل بعد نهاية المباراة حيث توجه لجماهير الهلال، وأحتفل على طريقة الأسد، والتي أشتهر بها مهاجم الزعيم السابق الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ذلك ما آثار غضب جماهير الهلال بعد تصرف اللاعب البرازيلي، لتطلق الجماهير صافرات الاستهجان ضده.

