لجنة المسابقات تخصم نقاط مباراة الترسانة من تليفونات بني سويف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي تليفونات بني سويف عن حقيقة خصم نقاط جديدة منه علي خليفه انسحاب الفريق من لقاء الترسانة بدوري القسم الثاني بمجموعة شمال الصعيد.

وأعلن نادي تليفونات بني سويف أنه تقدم في وقت سابق بالتماس لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات للاكتفاء بخصم نقاط لقاء الترسانه فقط دون خصم أي نقاط أخري.

وأوضح نادي التليفونات أنه بالفعل تم قبول الالتماس الذي تقدمنا به والاكتفاء بخصم نقاط لقاء الترسانه فقط دون خصم أي نقاط أخري.

وكانت لجنة مسابقات القسم الثاني ب قبلت إلتماس نادي تليفونات بني سويف والإكتفاء بخصم نقاط مباراة الترسانة وعدم خصم نقاط أخرى .

وقد شهدت الايام الماضية مطالبة نادي بني مزار بخصم 3 نقاط من نادي تليفونات بني سويف وضرورة تطبيق اللائحة خاصة في ظل اشتعال صراع الهبوط .

ويملك التليفونات في رصيده حاليا 16 نقطة بمجموعة شمال الصعيد وضمن البقاء بالقسم الثاني ب إلا إذا حدث جديد بعد مطالبة بني مزار بخصم ثلاث نقاط من التليفونات.