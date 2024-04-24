نجم الزمالك بديل عبد الله السعيد في بيراميدز بنهاية الموسم

كشف الإعلامي محمد الليثي عن دخول مسئولي نادي بيراميدز في مفاوضات لضم يوسف أوباما، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “هناك مفاوضات قوية في الوقت الحالي بين مسئولي نادي بيراميدز ويوسف أوباما لضمه خلال الفترة المقبلة.

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ويسعى مسئولو بيراميدز لضم لاعب في وسط الملعب لتعويض رحيل عبد الله السعيد عن الفريق السماوي والذي انضم إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويترقب مسئولو بيراميدز موقف يوسف أوباما مع إدارة ناديه خاصة وأن اللاعب ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التجديد له”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام دريمز في مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية التي لعبت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.