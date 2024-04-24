رسمياً.. احتساب نتيجة مباراة ايسترن كومباني لصالح الإنتاج الحربي

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم احتساب نتيجة مباراة ايسترن كومباني و الانتاج الحربي لصالح الانتاج ٠/٢ و ذلك بسبب اشراك ايسترن للاعب اسماعيل اشرف رغم ايقافه، وذلك في إطار منافسات الفريقيين في مسابقة دوري القسم الثاني ب .

قرار لجنة مسابقات القسم الثاني ب

و كانت المباراة قد انتهت بفوز ايسترن ٢/٤ و هو ما ادي الي انتهاء المنافسه في المجموعة و اعلان صعود كهرباء الاسماعيليه رسميا إلا ان قرار لجنة المسابقات اعاد الانتاج للمنافسة من جديد.

و أصبح الفارق بين الفريقين ثلاثة نقاط حيث يتصدر الكهرباء برصيد 32 نقطة و بفارق ثلاثة نقاط عن الانتاج الحربي.

و يتقابل الفريقين غداً الخميس علي ملعب السلام في مباراه حاسمه حيث يحتاج كهرباء الاسماعيلية للفوز او التعادل للصدارة للتأهل لدوري المحترفين اما الانتاج فلا بديل امامه إلا الفوز و حتي يتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.

ترتيب المجموعة :