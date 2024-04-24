تين هاج يغادر مانشستر يونايتد.. تعرف على المدرب الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي صن الانجليزية ان ايريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق مانشيستر يونايتد في طريقه لمغادرة قلعة اولد ترافورد بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي .

وقالت الصحيفة الانجليزية ام أداء مانشيستر يونايتد السيىء امام كوفنتري سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الأنجليزي وفوز الشياطين الحمر بشق الأنفس بعد عودة فريق كوفنتري سيتي للمباراة قد قطع الشعرة الأخيرة التي تربط تين هاج بادارة مانشيستر يونايتد وايضا بجماهير النادي التي تطالب برحيله اليوم قبل غدا .

وقالت ذي صن ان إدارة مانشيستر يونايتد ممثلة في افرام و كول جلايزر إلى جانب سير جيم راتكليف أبدوا استيائهم التام من أداء مانشيستر يونايتد خلال المباراة وان ايريك تين هاج هو المسؤول تماما عن الاحراج الذي حدث لليونايتد في المباراة التي تقدموا فيها بثلاثة أهداف نظيفة امام فريق من اندية دوري الدرجة الاولى لكنهم فازوا في النهاية بركلات الترجيح .

واكدت ذي صن ان إدارة مانشيستر يونايتد استقرت على تعيين جراهام بوتر المدير الفني السابق لفريق برايتون وفريق تشيلسي ايكون المدير الفني الجديد لمانشيستر يونايتد اعتبارا من الموسم المقبل حتى ترى إدارة اليونايتد ان بوتر هو المدير الفني القادر على قيادة الفريق بشكل مثالي خلال الفترة القادمة.