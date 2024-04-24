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ليفربول يدخل في مفاوضات مكثفة مع مدرب هولندي

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ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي في مفاوضات مع آرني سلوت فينورد الهولندي لتدريب الريدز خلفا للمدرب يورجن كلوب الذي أعلن الرحيل في نهاية الموسم الكروي.
 

ويعتبر آرني سلوت كان مرشحا لتدريب توتنهام وتشيلسي في الصيف الماضي، ويقدم سلوت مستويات مميزة مع فينورد منذ إنضمامه في عام 2021، وبات أحد المدربين المتألقين في أوروبا.
ويقود سلوت فريقه فينورد منذ 3 سنوات، ونجح في تحقيق كأس هولندا، وقبلها توج بالكأس مع روتردام.
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن فينورد لا يمانع رحيل سلوت إلى لليفربول لكن سيحتاج الريدز لدفع 10 مليون يورو لجلب المدرب الهولندي.
وكان المؤتمر الصحفي لمباراة فينورد ضد جو أهيد إيجلز، والذي سيحضره سلوت تم إلغاءه دون ذكر سبب رسمي حول الأمر.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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