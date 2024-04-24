بعد أزمة الكلاسيكو.. رابطة الليجا تعلق على عدم الاستعانة بتقنية خط المرمى

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، أسباب عدم الاستعانة بتقنية خط المرمى (عين الصقر)، خلال مباريات المسابقة، بعد الأحداث المثيرة التي شهدها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الماضي.

أول تعليق من رابطة الليجا الاسبانية على أزمة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقال خافيير تيباس بشأن سبب غياب تقنية خط المرمى في الدوري الإسباني: "هذه التقنية موجودة في كرة القدم منذ سنوات، وإذا نظرت إلى التاريخ سترى أنها ارتكبت أخطاء كبيرة، إنها ليست مثالية 100%".

وأضاف: "لو كانت جيدة لكنا قد استعنا بها في الدوري الإسباني، إضافةً إلى ذلك تحدث 3 إلى 4 حالات من هذا النوع طوال الموسم، والتكلفة عالية للغاية، مقابل عدد مرات استخدامها".

وأوضح تيباس: "هناك حلول أخرى مثل إضافة كاميرات أخرى، إذا تحسنت هذه التقنية فسوف نحضرها هنا، أنا هنا منذ عشر سنوات والعديد من هذه الحالات تم حلها بواسطة تقنية الفيديو".

وخسر برشلونة كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت الدقيقة "28" من الشوط الأول، تسجيل لامين يامال لاعب برشلونة هدفا في شباك ريال مدريد، حيث لم تظهر كاميرات تقنية الفيديو إذا كانت الكرة قد تخطت خط المرمى أم لا، ليقرر الحكم عدم احتساب الهدف.

وتعرضت رابطة الدوري الإسباني لهجوم حاد من جميع المسئولين في الأندية ووسائل الإعلام، بشأن عدم وجود تقنية خط المرمى في مباريات الليجا، والتي يتنافس فيها العملاقين برشلونة وريال مدريد.

وتسبب عدم احتساب هدف لامين يامال، في تجاه نادي برشلونة نحو رفع شكوى للسلطات القضائية، من أجل إعادة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، على خلفية تجاوز الكرة لخط المرمى، وعدم اعتماد الحالة هدفا للفريق الكتالوني.