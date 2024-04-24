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لويس كاسترو يعود لتدريب النصر السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - عاد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتولى مهام عمله من جديد، بعد أن غاب عن تدريبات الفريق الفترة الماضية. 

 

وغاب كاسترو عن تدريبات نادي النصر خلال الأسبوع الماضي، بعدما أجرى عملية جراحية، منعته من مباشرة عمله، حيث قاد مساعده الفريق قي الجولة الأخيرة أمام الفيحاء.

 

وشهدت تدريبات النصر، اليوم الأربعاء، عودة كاسترو لقيادة مران الفريق، في ظل استعداداته لمواجهة نظيره الخليج، الأسبوع القادم.

 

ويواجه نادي النصر نظيره الخليج، السبت القادم، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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