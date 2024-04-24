صدمة في ميت عقبة.. وسائل إعلام: فيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد لنادي الزمالك مجددا، وذلك على خلفية المستحقات المالية الخاصة باللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، بحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24".

وفي وقت سابق، قرر خالد بوطيب شكوى الزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

ونقل "القاهرة 24" عن مصادر له قولها إن فيفا قرر معاقبة الزمالك بمنعه من القيد خلال الفترة المقبلة، على خلفية شكوى خالد بوطيب.

وطالب اللاعب المغربي الزمالك بالحصول على مستحقاته البالغة مليون و900 ألف يورو، قبل أن يقرر اللجوء إلى فيفا بعدما فشل في الحصول عليه بشكل ودي من جانب القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، كان قد ألمح إلى اقتراب توقيع عقوبة بمنع القيد على النادي الأبيض، بسبب الغرامات الموقعة عليه التي تصل إلى 3 ملايين دولار، من عقوبات باتشيكو وخالد بوطيب وفرجاني ساسي، أي أن النادي مطالب بدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه من جديد.

يشار إلى أن إدارة نادي الزمالك سبق ونجحت في رفع القيد عن النادي الأبيض.