كاف يحسم الجدل بشأن تضارب موعد أمم إفريقيا مع مونديال الأندية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحديد ثلاثة مواعيد لبطولة كأس أمم إفريقيا القادمة حتى لا تتعارض مع موعد انطلاق كأس العالم للأندية القادم.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم للأندية عام 2025 بمشاركة 32 ناديًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى الـ13 من يوليو القادم.

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وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ثلاثة مواعبد مقترحة لخوض كأس أمم إفريقيا 2025 لتلعب في مارس المقبل أو منتصف يوليو بعد خوض مونديال الأندية، أو أن يلعب في مطلع عام 2026.

ومن المقرر أن يشارك الاهلي والوداد المغربي من إفريقيا في كأس العالم للأندية، على أن يتبقى فريقان سيحسمان بنهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وكانت بطولة أمم إفريقيا الأخيرة قد لعبت مطلع العام الجاري في كوت ديفوار، وانتهت بفوز البلد المضيف بلقب البطولة بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

ويعد النادي الاهلي هو أكثر نادي إفريقي حقق ميداليات في مونديال الأندية، بعد تحقيقه ثلاث برونزيات آخرها العام الماضي.

وسبق لنادي مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي أن حقق كل منهما الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية مرة وحيدة لكل نادي.