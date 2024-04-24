قرار جديد من كلوب بشأن محمد صلاح قبل مباراة ليفربول وإيفرتون

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة أساسيًا في تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون الليلة.

واستقر كلوب على عودة صلاح للتشكيل الأساسي لفريق ليفربول بعد أن جلس على دكة البدلاء في مباراة فولهام الماضية، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

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ويلتقي فريق ليفربول لمواجهة إيفرتون في التاسعة مساء الليلة، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول للفوز في مباراة اليوم من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد فوز أرسنال على حساب تشيلسي بخماسية أمس.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، خلف أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، وتتبقى له مبارتان مؤجلتان.