"المدة انتهت".. هل تم إيقاف قيد الزمالك بسبب بوطيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع، تطورات أزمة نادي الزمالك في قضية المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، وحقيقة إيقاف القيد من جديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن المحكمة الرياضية أصدرت حكما من قبل لصالح اللاعب بالحصول على مبلغ مليون و900 ألف يورو، من نادي الزمالك مستحقاته السابقة.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك كان مطالبا بالذهاب إلى المحكمة الفيدرالية، لتقديم استئناف لوقف الحكم، وإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وأكمل: "مدة الاستئناف انتهت، وأصبح نادي الزمالك مطالبا بدفع المبلغ بالكامل بالفوائد إلى اللاعب، يصل إلى 2 مليون و400 ألف يورو، وفي حال عدم فعل ذلك سيكون مهددا بإيقاف القيد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة".

جدير بالذكر، أن خالد بوطيب انتقل لنادي الزمالك عام 2019، من الدوري التركي، ولكنه لم يستمر كثيرا، في ظل عدم حصوله على كامل مستحقاته، وتقدمه بشكوى للاتحاد الدولي.

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