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أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء عرض التعاون السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، ارتباط اسم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالانتقال إلى التعاون السعودي، إذ قال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه على قناة "ten": "نادي التعاون السعودي تحدث مع أحمد يحيى وكيل إمام عاشور، من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل".

وبعد انتشار هذه الأنباء، نشر إمام عاشور صورته عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، ملتفا بعلم الأهلي وكتب عليه: "أعظم نادي في الكون"، وعلق باستخدام صور رمزية لقلب أحمر ونسر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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