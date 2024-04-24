مرتضى منصور يتوجه إلى مالية كفر الزيات لمؤازرة نادي المنصورة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، إلى ملعب مالية كفر الزيات، لمؤازرة نادي المنصورة، في مباراة حسم الصعود إلى دوري المحترفين، المؤهل إلى الدوري الممتاز.

ويحل المنصورة ضيفا على مالية كفر الزيات، في الثالثة والنصف عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة بدوري القسم الثاني.

وتحدد هذه المباراة المتأهل إلى دوري المحترفين، إذ يحتاج فريق المنصور للفوز بأي نتيجة، ويحتل الفريق المركز الأول، برصيد 35 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يستضيف فريق القزازين صيد المحلة، على ملعب القزازين في دمياط الجديدة، ويحتاج الأول للفوز بأكثر من أربعة أهداف مع تعادل المنصورة أو هزيمتها، للصعود إلى دوري المحترفين.