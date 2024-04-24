"حل وحيد للأزمة".. أول تعليق من الزمالك على إيقاف القيد بسبب بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل إيقاف قيد النادي مرة أخرى، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن نادي الزمالك تلقى اليوم بالفعل إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القيد بإيقاف قيد النادي مرة أخرى بسبب عدم سداد مستحقات خالد بوطيب.

وأضاف المصدر، أن قرار الاتحاد الدولي كان متوقعا، في ظل حصول اللاعب المغربي على حكم مسبقا، وتم تقديم استئناف عليه، للحصول على بعض الوقت، ولكن الدفع حاليا أصبح إلزاميا.

وأكمل المصدر، أن النادي أصبح مطالبا حاليا بسداد قيمة الغرامة بالفوائد، 2 مليون و400 ألف دولار، ويتم إيجاد حلول في الوقت الحالي للخروج من هذه الأزمة، خاصة وأنه بمجرد دفع المبلغ يتم رفع الإيقاف.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع المغربي خالد بوطيب ، موسم 2019 قادما من الدوري التركي، ولم يستمر فترة طويلة داخل نادي الزمالك، ورحل بسبب تعرضه للإصابة وعدم حصوله على باقي مستحقاته.

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