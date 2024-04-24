رئيس رابطة الليجا يؤكد إقامة مباريات خارج أسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن خافيير تسيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني ( الليجا ) ان عددا من مباريات البطولة ستقام خارج أسبانيا اعتبارا من الموسم بعد المقبل لاسباب تسويقية .

وكانت فكرة اقامة عدد من مباريات الليجا قد أقترحت من قبل ولكن تم ارجاء تنفيذها بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الاندية الاسبانية ( الليجا ) و الاتحاد الاسباني لكرة القدم ولكن بعد رحيل رئيس الاتحاد الاسباني السابق لويس روبيليس يبدو ان رئيس رابطة الاندية خافيير تسيباس واثق من تنفيذ الفكرة .

وقال خافيير تسيباس في تصريحات صحفية لصحيفة الماركا الاسبانية : لا اعلم متى على وجه التحديد سيتم اقامة بعض من مباريات الليجا خارج أسبانيا لكنه سيحدث اعتقد خلال موسم 2025 / 2026 .

واكد رئيس رابطة الدوري الاسباني ان الولايات المتحدة الامريكية ستكون هي الوجهة الاولى لمباريات الدوري الاسباني الخارجية مؤكدا ان اقامة مباريات الدوري الاسباني في الولايات المتحدة الامريكية سيجعل للدوري الاسباني الاولوية التسويقية هناك . لا يمكننا الانتظار فالمنافسين من الدوريات الاخرى قادمون و لا يمكن الانتظار .

وبعيدا عن تصريحات خافيير تسيباس اكدت الماركا ان هناك اتفاقات تمت بالفعل مع رابطة الليجا لاقامة مباريات في الولايات المتحدة الامريكية بعدما تأكد ان هناك اتفاقات اخرى تتم في الوقت الحالي مع رابطة اندية الدوري الأنجليزي الممتاز لاقامة عدد من المباريات هناك .

يذكر ان قبل عامين كانت هناك اتفاقات قد تمت لاقامة مباراة جيرونا وبرشلونة في مدينة ميامي الامريكية بولاية فلوريدا الا ان الاتفاق تم الغائه بسبب رفض الاتحاد الاسباني لكرة القدم .